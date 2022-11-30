Певица рассказала о гибели близкого человека / instagram.com/viviennemort

Солистка украинской группы  Vivienne Mort - Даниэла Заюшкина - рассказала, что из-за неправильного использования генератора погиб ее близкий человек.

На своей странице в Instagram она написала, что последнее время участились случаи отравления угарным газом. А все потому, что люди начали массово покупать генераторы в борьбе с отключением электроэнергии.

"За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома. В одном селе две семьи заснули и не проснулись, потому что не знали или не соблюдали правила безопасности при использовании генератора. Также по этой причине погиб близкий мне человек"– рассказала Заюшкина.

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Также она напомнила, что генератор нельзя ставить в доме - он должен находиться на улице минимум в шести метрах от дома. Там же его и нужно заправлять. Кроме того, Даниэла уточнила, что бензин или дизель следует хранить подальше от генератора, и во время работы он не должен касаться стен.

Напомним, ранее звезда "Орла и решки" Бедняков обратился к умершей в Мариуполе маме.

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