Девушка спрыгнула с балкона многоэтажки, а парень сорвался с моста.

В Российской Федерации двое подростков покончили жизнь самоубийством под песню артиста ЛСП "Номера".

Так, 17-летняя девушка вышла в прямой эфир в Instagram и показала, как сидит на балконе одной из многоэтажек. Под строки песни "и камнем вниз, с крыши дома" девушка спрыгнула и полетела вниз.

Второй случай произошел с парнем, который тоже вел прямой эфир и на этих же строках из песни сорвался с моста. Что с ними сейчас - неизвестно. В связи с этими двумя происшествия группа ЛСП решила удалить этот трек из общего доступа. "Как ни печально об этом говорить, мы приняли решение удалить трек "Номера" из всех площадок", - написал менеджер артиста в Twitter.

Отметим, что в 2018 году эту песню уже блокировали в сетях из-за того, что там описывается один из способов совершения самоубийства.

Кто такой ЛСП

Олег Савченко, более известный под сценическим псевдонимом ЛСП - белорусский певец, рэпер и автор песен. Сольную карьеру начал в 2007 году, с тех пор выпустил три мини-альбома и шесть студийных альбомов.

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Автор: Диана Могилевич