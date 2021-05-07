Поклонники модели восхитились ее красотой.

Американская плюс-сайз модель Тесс Холлидей поделилась серией снимков на пляже в красных обтягивающих лосинах и топе.

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«Невозможно подделать такое счастье», – подписала модель снимки.

На фото Тесс позирует на фоне пальм.

«Красный – твой цвет», «Богиня», «Красота, исходящая изнутри», «Мне нужны эти штаны», «Вишенка-бомба», «Я так люблю твою улыбку», «Ты светишься», - отреагировали поклонники модели в комментариях.

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Автор: Катерина Шварц