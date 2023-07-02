Белорусская певица вызвала бурные обсуждения своим внешним видом.

Известная певица Бьянка дала концерт, во время которого вышла на сцену в необычном наряде черном боди, чулках и пиджаке, который не прикрывал ягодицы артистки. Во время исполнения песни она повернулась к публике задом, и все увидели, насколько сильно артистка поправилась за последнее время.

Следует отметить, что даже в более скромной одежде Бьянка все равно выглядит располневшей - на фоне чего начался рост веса у звезды - неизвестно. Многие подозревают, что у Бьянки есть проблемы со здоровьем.

Так или иначе, в соцсетях исполнительницу легендарной песни "Были танцы" буквально заклевали - комментаторы убеждены, что выставлять свои формы на всеобщее обозрение в ее возрасте и физической форме - стыдоба.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Какой ужас!"

"Полная деградация!"

"Вот же неадекватная!"

"Зачем такое выставлять? Не молодая уже, кожа обвисшая, целлюлит, бока"

"Стыд и позор певице. На нее с какой стороны не смотри, все равно неприятно - впереди себе губы наколола так, что за ними лица не видно, а сзади вообще стыдоба…"

Напомним, Бьянка уменьшилась в два раза после пластической операции.

Вас также могут заинтересовать новости: