Российская певица Бьянка еще перед Новым годом говорила о том, что ее смущает лишний вес. Однако похудеть естественным путем ей все никак не удавалось.
В связи с этим знаменитость решила обратиться за помощью к пластическому хирургу. После операции - вероятно, липосакции, она уменьшилась в два раза.
В telegram-канале "НеМалахов" уже прокомментировали внешние изменения Бьянки. Подписчики пишут, что лишний вес может вернуться, так как пищевые привычки остались.
Как отреагировала сеть
- "Надолго ли?"
- "Я не пойму, как это возможно? Они что взяли и посрезали жир со всех сторон? Была 100 кг, стала 50?"
- "Да, ее разнесло прилично"
- "А что так можно было?"
- "Из обрезков вторая Бьянка должна была получиться"
- "А она болела или просто ела много? В свое время она очень стройная была, а тут прям кабанчик такой"
Кто такая Бьянка
Бьянка - белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая и киноактриса. Она - одна из первых исполнителей R&B в России. Её музыкальная карьера началась в 2003 году после сотрудничества с проектом Серёга, ради которого она отказалась представлять Беларусь на конкурсе "Евровидения".
Известно, что Бьянка уже давно получила паспорт гражданина России.