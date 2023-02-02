Бьянка изменилась до неузнаваемости.

Российская певица Бьянка еще перед Новым годом говорила о том, что ее смущает лишний вес. Однако похудеть естественным путем ей все никак не удавалось.

В связи с этим знаменитость решила обратиться за помощью к пластическому хирургу. После операции - вероятно, липосакции, она уменьшилась в два раза.

В telegram-канале "НеМалахов" уже прокомментировали внешние изменения Бьянки. Подписчики пишут, что лишний вес может вернуться, так как пищевые привычки остались.

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Как отреагировала сеть

"Надолго ли?"

"Я не пойму, как это возможно? Они что взяли и посрезали жир со всех сторон? Была 100 кг, стала 50?"

"Да, ее разнесло прилично"

"А что так можно было?"

"Из обрезков вторая Бьянка должна была получиться"

"А она болела или просто ела много? В свое время она очень стройная была, а тут прям кабанчик такой"

Кто такая Бьянка

Бьянка - белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая и киноактриса. Она - одна из первых исполнителей R&B в России. Её музыкальная карьера началась в 2003 году после сотрудничества с проектом Серёга, ради которого она отказалась представлять Беларусь на конкурсе "Евровидения".

Известно, что Бьянка уже давно получила паспорт гражданина России.

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