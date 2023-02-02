Бьянка изменилась до неузнаваемости / Скриншот YouTube

Российская певица Бьянка еще перед Новым годом говорила о том, что ее смущает лишний вес. Однако похудеть естественным путем ей все никак не удавалось.

В связи с этим знаменитость решила обратиться за помощью к пластическому хирургу. После операции - вероятно, липосакции, она уменьшилась в два раза.

В telegram-канале "НеМалахов" уже прокомментировали внешние изменения Бьянки. Подписчики пишут, что лишний вес может вернуться, так как пищевые привычки остались.

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Бьянка изменилась до неузнаваемости / t.me/nemalahov

Как отреагировала сеть

  • "Надолго ли?"
  • "Я не пойму, как это возможно? Они что взяли и посрезали жир со всех сторон? Была 100 кг, стала 50?"
  • "Да, ее разнесло прилично"
  • "А что так можно было?"
  • "Из обрезков вторая Бьянка должна была получиться"
  • "А она болела или просто ела много? В свое время она очень стройная была, а тут прям кабанчик такой"

Кто такая Бьянка

Бьянка - белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая и киноактриса. Она - одна из первых исполнителей R&B в России. Её музыкальная карьера началась в 2003 году после сотрудничества с проектом Серёга, ради которого она отказалась представлять Беларусь на конкурсе "Евровидения".

Известно, что Бьянка уже давно получила паспорт гражданина России.

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