Российскому артисту стало плохо этой ночью.

Российский певец Стас Пьеха попал в больницу. Его экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Как заявили росСМИ, внук известной певицы Эдиты Пьехи находится в кардиореанимации одной из клиник Москвы. В каком он состоянии - не сообщается.

Однако известно, что этой ночью певцу стало плохо. Он жаловался на боли в сердце, а потому ему вызвали врачей скорой помощи. Те приняли решение отвезти его в больницу.

Видео дня

Сейчас он находится под наблюдением медиков. В сети уже появились предположения, что артист "пожинает плоды" своих вредных привычек. В детстве и молодости он употреблял наркотики, пил и курил.

Сам Пьеха рассказал в Stories о госпитализации. Он испугался за жизнь, так как бригаде скорой помощи "не понравилась" его кардиограмма. Поэтому его доставили в больницу. По словам Пьехи, для него все это "туманно", однако врачи назвали его коронарографию (обследование артерий) "утешительной".

Однако его команда пытается все опровергать. Так, пиар-менеджер певца уже пообщался с российскими СМИ и заявил, что не понимает, как в прессе появилась информация о госпитализации. Представитель Пьехи утверждает, что у артиста запланированы съемки и он якобы будет принимать в них участие.

Что Стас Пьеха говорит о войне в Украине

Певец стал путинистом еще в 2014 году. Пьеха поддерживал российскую агрессию и ездил во временно оккупированный Крым с концертами. Там он радовался открытию моста через Керченский пролив и хвалил Россию. За этого на него заведено уголовное дело в Украине.

В начале полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала Россия, Пьеха продолжил поддерживать кремлевский режим. А его бабушка, певица Эдита Пьеха, заявляла, что она "за свою родину". Недавно стало известно, что артист вместе с другими путинистами планировал поездку на оккупированную Луганщину. В апреле Пьеха попал в список Минкульта, куда внесли имена лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: