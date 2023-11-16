Супруги прогулялись за ручку.

Российские пропагандисты опубликовали свежие фотографии певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.

Супруги прогулялись по солнечному Лимассолу. Они трогательно держались за ручки.

Для такой вылазки они выбрали повседневные "луки". Пугачева предстала в джинсах и свободной блузке, а Галкин был в черных штанах и футболке.

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К слову, данные снимки были сделаны на Кипре, куда артисты уехали после начала войны в Израиле, где жили с 2022 года. Стоит отметить, что изначально Галкин не планировал выезжать из Израиля. Он говорил, что останется вместе со своими земляками и будет финансово помогать армии и сдавать кровь.

Однако позже он все же выехал. Кроме того, шоумен отменил все свои концерты в Израиле. По его словам, сейчас в стране запрещены мероприятия с большим скоплением людей.

Также известно, что недавно Алла Пугачева побывала в России. Она приезжала на несколько дней, чтобы закончить дела и решить вопрос относительно наследства детей. Вскоре она уехала из страны-агрессора к супругу на Кипр.

Из-за этого ее захейтили в сети. Но Примадонна не стала молчать. Она разразилась гневным спичем из-за хейтеров в РФ.

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