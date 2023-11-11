На фоне сплетен о возвращении на сцену певица заявила, что "свою миссию выполнила".

Российская певица Алла Пугачева на фоне сплетен в РФ о ее возвращении на сцену впервые за долгое время сделала громкое заявление, в котором косвенно коснулась военной темы. Свой ответ "кучке оголтелых недоличностей, завистников и клеветников" примадонна опубликовала в Instagram.

"Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью", - написала Пугачева.

Она добавила, что свою миссию выполнила, и давно не поет, а судьбой ее "управляет вселенная".

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"И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля - спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли?" - подчеркнула певица.

По ее словам, не в деньгах счастье, главное богатство - свобода: "И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: "Вы еще обо мне услышите!". Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах".

Напомним, на днях росСМИ сообщили, что Пугачева планирует вернуться на сцену. Пропагандисты заявили, что ее продюсеры уже ищут сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. При этом якобы за концерт певица хочет получить рекордный гонорар в 500 тысяч долларов.

Пугачева возвращалась в Россию - что сообщалось

Также недавно стало известно, что Пугачева приезжала в Россию. Вероятной причиной СМИ называли то, что она решила составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми. Семья не взяла их с собой, когда они в последний раз были в РФ.

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