К счастью, менеджеру артистки удалось решить ситуацию.

Украинская певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" рассказала, как однажды записывала своему менеджеру аудиосообщение, в котором высказала все, что думает о певице-предательнице Ани Лорак.

По словам Поляковой, этот инцидент произошел еще в 2021 году, когда Лорак приезжала с концертом в Одессу.

"Я пишу: "Ты посмотри, какая мразь, какая с*ка, это она вернулась, залы она здесь будет собирать. Ноги кривые, костюмы говно, поет как параша. Наговорила там и отправила. Думаю, что я Теме отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что я отправляю это Ани Лорак. А там такой спич..." - вспомнила Оля.

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Она добавила, что не успела удалить это сообщение, так как его сразу прочитали. К счастью, сделал это менеджер Ани Лорак. Он подумал, что аккаунт Поляковой взломали и спросил об этом у ее менеджера.

"Но, я хочу сказать сегодня. Что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку, который является с*чарой и п*дараской. И пусть она теперь с этим живет", - добавила Полякова.

Напомним, Маша Ефросинина и Оля Полякова поговорили о лицемерии и вспомнили неприятный инцидент, когда одна из украинских певиц сначала их травила, а потом просила у них о помощи. Они не стали называть имени этой артистки, однако сделали максимально непрозрачные намеки.

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