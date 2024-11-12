Известную певицу ограбили.

Популярная украинская певица Оля Полякова, известная своими зажигательными выступлениями и яркими образами, недавно столкнулась с неприятной ситуацией. После феерического концерта во Дворце спорта, артистка стала жертвой кражи. В своем Instagram Оля сообщила, что у нее украли мобильный телефон, причем момент преступления зафиксирован на камеру.

Звезда рассказала, что случайно выронила телефон, а неизвестный мужчина, воспользовавшись ситуацией, подобрал его и убежал. Теперь Полякова оказалась перед непростым выбором: обратиться в правоохранительные органы или устроить публичную огласку, выложив видео с кражей в соцсети.

"У меня вчера украли телефон, и у меня есть видео, как его воруют. Я сначала его уронила, а потом чувак бежал и его подобрал. И теперь у меня вопрос: "А что мне делать?". Идти с этой фигней в полицию, с этим видео, или писать ему? Или делать его известным на весь интернет?" - поделилась певица.

Видео дня

Оля решила посоветоваться со своими поклонниками, запустив опрос в Instagram-stories. Результаты голосования певица пока не обнародовала, как и само видео с кражей.

Пока что неизвестно, какой именно путь выбрала Оля Полякова. Обратилась ли она в правоохранительные органы, или решила "прославить" вора на всю страну, остается загадкой. Также певица не раскрывает деталей инцидента: где именно произошла кража и был ли ей знаком вор.

Кто такая Оля Полякова

Оля Полякова - одна из самых популярных украинских певиц, известная своим ярким образом, сильным вокалом и зажигательными хитами. Ее называют "королевой ночи" и "суперблондинкой". Она не только талантливая певица, но и успешная телеведущая и актриса.

Напомним, Оля Полякова хотела развестись с мужем после 20 лет брака.

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