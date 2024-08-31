Оля Полякова показала подарок от мужа за 16 тысяч евро, который выпрашивала 20 лет

Певица похвасталась драгоценным аксессуаром.

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о самом дорогом подарке от мужа за последнее время. Артистка удивила ценой презента.

На днях исполнительница на улицах столицы встретила известного блогера Николаса Карму. Он поинтересовался у Поляковой, сколько стоит ее образ. Оля не скрывала суммы, которую тратит на одежду, а также вспомнила о подарке от мужа.

Знаменитость показалась в бежевом комбинезоне, босоножках и с красной сумкой. По ее словам, большинство этих вещей были куплены много лет назад, но Ольга продолжает их носить и сейчас.

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"Этот комбинезон покупала лет 20 назад за около тысячи долларов. Сумке лет 15, может, 1500 долларов. Обувь - 100 евро", - рассказала Полякова.

На руке у звезды были дорогие часы от бренда Rolex. Оля не скрывала их стоимость и призналась, что они стоят около 700 тысяч гривен. Певица рассказала, что почти 20 лет выпрашивала драгоценный аксессуар у мужа - бизнесмена Вадима Буряковского.

Полякова говорит, что не переживает из-за хейта в сети относительно стоимости ее одежды и украшений, потому что самостоятельно зарабатывает деньги и может их тратить куда угодно.

"Муж подарил часы, которые 20 лет выпрашивала. И вот наконец получила и думаю, можно ли расставаться. Это 16 тыс. евро. Я не госслужащий, а содержу команду, плачу налоги... Я имею право тратить деньги", - подчеркнула Ольга.

К слову, артистка и бизнесмен в браке с 2004 года. Супруги воспитывают двух дочерей: 19-летнюю Марию и 12-летнюю Алису.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, какой конфуз с ней произошел за границей. Певица пожаловалась на поведение другой украинки в Польше.

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