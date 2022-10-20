На днях появилась первая за долгое время песня от Веры Брежневой. Совместно с украинской певицей TAYANNA она спела на украинском языке. Это вторая украиноязычная композиция в ее дискографии.

Певица Вера Брежнева выпустила совместную песню с TAYANNA. Композиция получила название "Вишиванка" и была исполнена на украинском языке.

Для многих это стало шоком, ведь Брежнева долгие годы работала в РФ и представляла именно российский шоу-бизнес. Однако после 24 февраля она четко проявила позицию украинки, оборвав все связи с РФ.

Украиноязычная композиция заставила многих исполнителей и музыкальных критиков высказать свое мнение. Например, Вере припомнили, как в интервью 2019 года она заявила, что не считает себя украинской певицей. Аргументировала это тем, что у нее нет песен на украинском языке.

Однако есть и те, кто вступился за Брежневу. Например, певица Оля Цыбульская рассуждает, что лучше, когда человек осознает свои ошибки, делает выводы и меняет ложное мнение на правильное.

"Вы мне без конца сбрасываете интервью Веры Брежневой, где она говорит о том, что не чувствует себя украинской певицей и говорите, что их релиз с TAYANNA – это ужас, потому что она "переобулась". Подумаем со стороны, что лучше: Вера Брежнева, которая не чувствовала себя украинской певицей, но этнически – украинка, и после полномасштабного вторжения наконец "докумекала" и активно поддерживает Украину, и делает все для того, чтобы мир обращал на нас внимание и приближает победу?", - говорит Оля.

Ведь есть и другие примеры. Например, Ани Лорак, которая кричала, что она народная артистка Украины, а в конечном счете она умолчала о войне и цинично продолжает работать в Москве. Именно Лорак Цибульская и сравнила с Брежневой.

"Или Ани Лорак, которая всю жизнь била себя в грудь и пела Ивасюка, кричала, что она народная артистка? Вы просто задумайтесь. Ошибки допускают все, вопрос в другом – как человек приходит к выводам и что он в итоге делает для страны реально", - резюмировала Оля Цыбульская.

Вера Брежнева и TAYANNA - "Вишиванка": официальный клип

Реакция соцсетей на клип

Вот что пишут комментаторы под видеоработой:

Очень нежно!

Вера Брежнева - моя любимая певица, обожаю её. Счастья ей желаю! Приятный голос, приятная внешность и вообще ей равных нет!

Очень красивая песня! Так красиво звучит на нашем языке!

Мелодия очаровывает! Мурашки!

Позиция Веры Брежневой о войне в Украине

Несмотря на то, что уроженка города Каменское Днепропетровской области Вера Брежнева последние 8 лет спокойно выступала в России, посещала светские мероприятия и строила там свою жизнь, после события 24 февраля она уехала в Польшу. Там исполнительница забыла о своей карьере и начала помогать родной стране физическим трудом - собирала и грузила гуманитарную помощь для беженцев.

Примечательно, что в СМИ появилась информация о ее разводе с продюсером Константином Меладзе. Известно, что причиной разрыва отношений могли стать именно разные политические взгляды.

Недавно в сети заявили, что Брежнева выписалась из квартиры в РФ, таким образом оборвав все связи со страной-агрессором.

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