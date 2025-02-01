Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно показала архивное фото со старшей сестрой Натальей, продолжает радовать поклонников семейными кадрами.
На этот раз Сумская решила поддержать тренд в сети и опубликовать в своем Instagram снимок с любимым мужем Виталием Борисюком много лет назад и теперь. Она сравнила два фото, которые сделаны в 1990 году и в 2025.
"Какие там тренды. Просто судьба", - подписала кадры Сумская и добавила смайлики в виде сердечек.
Реакция подписчиков
Поклонники звездной пары засыпали их комплиментами под фото:
- "Боже, какие красивые"
- "Хороши и там, и там"
- "Обожаю обоих! Невероятные"
- "Прекрасными были, прекрасными и остались"
- "Такие же влюбленные, счастливые, красивые, талантливые, с горящими от радости глазами! Искренне желаю счастья вашей семье".
К слову, Ольга и Виталий поженились в 1996 году. В 2002 году у супругов родилась общая дочь Анна. Также у актрисы есть старшая дочь Антонина Паперная от первого брака с Евгением Паперным.
Напомним, ранее Ольга Сумская откровенно рассказала о ревности в отношениях с мужем.