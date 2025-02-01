Актриса поделилась архивным кадром.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно показала архивное фото со старшей сестрой Натальей, продолжает радовать поклонников семейными кадрами.

На этот раз Сумская решила поддержать тренд в сети и опубликовать в своем Instagram снимок с любимым мужем Виталием Борисюком много лет назад и теперь. Она сравнила два фото, которые сделаны в 1990 году и в 2025.

"Какие там тренды. Просто судьба", - подписала кадры Сумская и добавила смайлики в виде сердечек.

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Реакция подписчиков

Поклонники звездной пары засыпали их комплиментами под фото:

"Боже, какие красивые"

"Хороши и там, и там"

"Обожаю обоих! Невероятные"

"Прекрасными были, прекрасными и остались"

"Такие же влюбленные, счастливые, красивые, талантливые, с горящими от радости глазами! Искренне желаю счастья вашей семье".

К слову, Ольга и Виталий поженились в 1996 году. В 2002 году у супругов родилась общая дочь Анна. Также у актрисы есть старшая дочь Антонина Паперная от первого брака с Евгением Паперным.

Напомним, ранее Ольга Сумская откровенно рассказала о ревности в отношениях с мужем.

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