Сам артист тщательно скрывает свою личную жизнь, но однажды он подтвердил слухи в сети.

Известный украинский певец Олег Винник, который в 2022 году покинул Украину из-за войны, всегда тщательно скрывал свою личную жизнь. Он избегал вопросов об отношениях, объясняя это тем, что хочет уберечь личную жизнь от публичного давления. Много лет подряд артист выстраивал сценический образ романтического "холостяка", у которого было немало фанаток.

Однако поклонники уже давно заподозрили, что сердце Винника занято. Он состоит в браке с певицей Таюне, настоящее имя которой Таисия Сватко. Кстати, именно с ней он в феврале 2022 года уехал за границу. В сети долгое время поговаривали, что Таюне - возлюбленная знаменитости, однако эту информацию сам исполнитель подтвердил лишь летом 2023 года, дав первое за долгое время интервью.

Что известно о Таюне и ее отношениях с Винником

Женщина родилась в 1974 году в городе Смела Черкасской области. С Винником она знакома еще со студенческих лет. Они вместе учились в Каневском училище культуры и искусств.

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Когда карьера ее мужа начала набирать обороты, Таисия стала бэк-вокалисткой певца. Как долго пара находится в браке - неизвестно. Однако в 2018 году СМИ выяснили, что Олег женат. Об этом рассказали его односельчане. Тогда они сообщили, что Винник состоит в браке с Таюне моложе его на один год. А также, что у пары даже есть общий сын, который на тот момент был уже подростком. Знаменитость никогда не показывал своего сына, но говорили, что он учится в Германии.

Отношения с Сватко, которая впоследствии стала сольной певицей, мужчина подтвердил в 2023 году в интервью для немецких СМИ. Тогда он признался, что в большинстве своих песен он поет о любви к Таюне.

"Таюне - это псевдоним, во-первых. Во-вторых, это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая. Мама ее называла Таюне", - делился тогда исполнитель.

Ранее Таисия рассказывала, что она никогда не думала начинать сольную карьеру. Для нее всегда в приоритете была поддержка любимого на сцене и совместные выступления с ним. Однако она все же начала свой сольный путь и выпустила несколько треков, в частности, "Бачу-бачу", "Подруга", "Квітка". После выезда из страны она поставила на паузу свое творчество.

О сыне супругов почти ничего неизвестно. Винник только подтвердил, что у него действительно есть сын в 2023 году. Он рассказывал, что скрывает парня от публики, чтобы уберечь его от излишнего внимания из-за популярности отца.

"Я не думаю что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая в лицо камеру. Он маленький - руку протянет и засунет камеру в одно место. Более того, уже позвонит полицаям и скажет: "Оставьте меня в покое", - рассказывал артист.

Как Винник уехал за границу

Экс-продюсер Винника рассказывал, что исполнитель выехал из Украины 27 февраля 2022 года, прячась под одеялом в авто его жены. После выезда за границу знаменитость долгое время не выходил на связь и молчал о войне. Сейчас он живет в Германии и, похоже, не планирует возвращаться в Украину.

В прошлом году певец запланировал концертный тур по Европе, который с треском провалился, поскольку люди не покупали билеты на его выступления. Однако недавно он провел концерт в Праге, где спел на русском языке. Олег нарвался на критику в сеть, которой хватало и до того. За время полномасштабного вторжения он выпустил две песни - "Мої люди" и "Зайві слова".

Ранее глава его фан-клуба утверждала, что ее кумир якобы помогает украинским защитникам из-за рубежа. Она распространяла фото с авто для военных. Однако Горбенко обвинял Винника во лжи и заявлял, что он никак не способствует победе Украины.

Напомним, ранее в сети завирусился трек "Бачу-бачу" жены Винника. Песня Таюне, которая вышла семь лет назад, неожиданно стала очень популярной среди украинцев. Композицию написал сам Винник. Стало известно, кому идут средства за прослушивание песен артиста.

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