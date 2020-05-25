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"Толстая стала": Анна Седокова смутила сеть снимком пышной груди

15:15, 25 мая 2020
Звезды
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Анна Седокова всегда славилась своими пышными формами / Instagram Анна Седокова

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова всегда славилась своими пышными формами. Однако новый снимок певицы в платье с глубоким декольте вызвал настоящий ажиотаж в сети.

Фото появилось в ее Instagram.

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На снимке Анна позирует в красном платье с очень откровенным декольте, из которого виднеется ее пышная грудь. Певица также подносит ко рту палочки с суши. 

Всего за 15 минут снимок набрал почти 10 тысяч лайков, а в комментариях под ним вспыхнул настоящий ажиотаж.

Фигуру певицы обсудили в комментариях со всех сторон. Кто-то обратил внимание на пышную грудь певицы, а кто-то на то, что она располнела.

"Си***и огонь", "Толстая стала", "Так изменилась", - написали Анне в комментариях. 

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Теги: #певица#Анна Седокова