Причины смерти актера пока что не раскрывают.

Украинский актер театра и кино Дарьюш Эслами, который играл в сериале "Слуга Народа", ушел из жизни 16 июля. Его сердце остановилось по неизвестным причинам.

На момент смерти артисту было всего 24 года. Печальную весть сообщили коллеги актера из Театра на Подоле, где он работал последние годы. В своих соцсетях они выразили печаль и соболезнования родным.

"Сегодня остановилось сердце нашего актера Дарьюша Эслами. Искренние соболезнования родным и близким", - написали на Instagram-странице театра.

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Болью также поделилась мама актера. В своем посте женщина намекнула, что у Эслами были проблемы с сердцем.

"Не могла насмотреться на тебя, не могла надышаться тобой, постоянный дефицит тебя чувствовала, боялась вслух и публично тобой гордиться, чтобы не испугать, и как я была счастлива твоими успехами и победами. Я горжусь тобой, моя самая большая любовь всей моей жизни! Добрее твоего сердца, хоть и такого больного, я не знаю. Спасибо тебе, сын, что выбрал нас в родители, что был с нами все эти почти 25 лет! Ты давал нам надежду, мы жили только ради тебя", - со скорбью написала мама Дарьюша.

К слову, артист окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Позже он учился в мастерской Остропольского и мастерской Чхаидзе. За довольно короткое время работы в Театре на Подоле Эслами успел сыграть в спектаклях "Незнакомка", "Сон в летнюю ночь", "Комедианты", "Уважаемые сумасшедшие". В 2023 году он сыграл в фильме "Капитан Бровары".

Напомним, ранее умер известный американский актер Ричард Симмонс.

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