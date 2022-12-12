Потерпевший больше не имеет претензий к артисту.

Недавно российский музыкант Григорий Лепс устроил драку возле питерского бара. На него было заведено уголовное дело, однако вскоре конфликт разрешился.

Как сообщают росСМИ, Лепс заплатил за моральный и материальный ущерб офисному работнику, которого он избил вместе с секьюрити. Стороны договорились разойтись мирно.

Адвокат пострадавшего отметил, что ходатайство о прекращении дела уже подано. Евгений Хейфец принял извинения и больше не имеет претензий к артисту.

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Драка с Григорием Лепсом: что известно

5 декабря 2022 года в СМИ начало распространяться видео, где Лепс в состоянии алкогольного опьянения стал участником уличной драки возле одного из местных баров. Он начал драку с петербуржцем, у которого в результате диагностировали перелом носа и ушиб коленного сустава.

Пострадавший сразу же написал заявление в полицию - было возбуждено уголовное дело. Статья 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" подразумевает штраф до сорока тысяч рублей, исправительные работы до года или даже лишение свободы на срок до двух лет.

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