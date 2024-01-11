Женщина отметила, что переживала за мальчика.

Украинская певица Санта Димопулос сейчас вместе с семьей живет за границей. Но недавно ее 15-летний сын приезжал в Украину. Подписчики в инстаграме поинтересовались, как она отпустила мальчика самого и не беспокоилась ли за его безопасность. Санта впервые прокомментировала эту ситуацию.

"А как я могла не отпустить? Он уже взрослый человек, которого я очень люблю, уважаю, и к которому прислушиваюсь. Он соскучился по родине, по Киеву, по папе, по бабушке, по друзьям. Была ли я в восторге от этой идеи? О, нет! Но я чувствовала, что все будет хорошо, хоть иногда были и бессонные ночи, когда прилетало", - ответила певица.

Димопулос добавила, что у них были другие планы, но она дала право сыну выбрать то, что он желает больше.

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"Я очень хотела, чтобы он поехал с нами на Бали, но он решил иначе. И он счастлив, что наконец-то впервые с начала войны побывал дома", - подчеркнула она.

Парень провел время со своим отцом - ведущим Андреем Джеджулой, с которым женщина скандально завершила отношения в 2010 году.

Напомним, с начала войны Санта вместе с семьей уехала из Украины. Недавно она попала в скандал. Женщина выложила обнаженные фото в сеть с Бали, которые сделала российский фотограф Татьяна Кудряшова. Кстати, это не первый случай, когда Димопулос замечают в компании россиян.

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