Артистке больше нравится сокращенный вариант ее имени.

Украинская певица Санта Димопулос, которая уже больше года живет за границей, специально приехала в Киев, чтобы сменить имя и отчество.

Ранее у нее в паспорте было указано "Димопулос Хрисанти Янисовна". Однако девушка решила вписать себя в род биологического отца, которого зовут Игорь. А имя она захотела сокращенное от Хрисанти - Санта. К тому же именно под этим именем артистка обрела популярность. Теперь ее зовут Димопулос Санта Игоревна.

"Слезы счастья. Наконец-то я - это я. Я вписала себя в род отца. Я поменяла полное имя на сокращенное - свое, родное", - поделилась впечатлениями Димопулос.

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Кроме того, знаменитость уже получила документ после смены имени.

Чем известна Санта Димопулос

Санта Димопулос была участницей "Фабрики звезд". Хоть победить ей не удалось, ее надолго запомнили зрители. Позже Константин Меладзе пригласил девушку в группу "ВИА Гра", в составе которой она выступала несколько лет.

Известно, что Санта состояла в гражданском браке с шоуменом Андреем Джеджулой. У них есть общий сын Даниэль. После расставания с ним она вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Через год они развелись, а певица назвала эту свадьбу фейковой.

Осенью 2015 года Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. Через четыре года у них родилась дочь София.

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