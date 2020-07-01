"Молодеет": певица Нина Матвиенко пробежалась по пляжу (видео)
16:56, 01 июля 2020Звезды
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Нина Матвиенко поразила поклонников новым видео.
Нина Матвиенко пробежалась / фото УНИАН
Украинская певица Антонина Матвиенко опубликовала в Instagram, как ее мама 72-летняя Нина Матвиенко бежит по пляжу за своей маленькой внучкой Ниной.
Стоит отметить, что Нина Матвиенко живо пробежалась за ребенком. Звезда была одета в белое платье, которое развивалось на ветру. Также Нина Митрофановна распустила свои шикарные длинные волосы.
Как сообщал УНИАН, ранее Тоня Матвиенко рассказала историю о домогательствах детского врача.
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