Туда телеведущая отправилась, чтобы посетить благотворительный вечер теннисистки Элины Свитолиной.

Украинская телеведущая Леся Никитюк побывала в Монако. Там она посетила благотворительный вечер теннисистки Элины Свитолиной. Элина вместе с другими известными украинцами собирает деньги на помощь Украине.

Уточняется, что собранные в ходе мероприятия средства будут направлены на закупку генераторов для больниц.

В Instagram-блоге Леся Никитюк вскружила голову соблазнительным черным платьем с откровенным декольте и вырезом. Вот что она написала:

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"Украинские дизайнеры лучшие. Чувствую, что сегодня это платье тоже будет принимать участие в благотворительном аукционе. О самом вечере и сумме собранных средств, которые пойдут на помощь Украине, расскажу позже. Бегу поддержать подругу Элину Свитолину, которая все это организовала".

Позже телеведущая добавила, что им удалось собрать 170 тысяч евро. Никитюк также обнародовала фото с Элиной и ее мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Напомним, недавно Леся Никитюк снялась в кожаном платье за 4,5 тысячи гривень.

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