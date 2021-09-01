Алеся Бацман показала, как выглядела в детстве.

Супруга украинского телеведущего Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - обнародовала на своей страничке в Instagram фото 30-летней давности.

В кадре Алеся предстала в школьной форме, огромным бантом на голове и с цветами в руках. Таким снимком она поделилась к 1 сентября.

"Вот оно мое первое сентября первого класса 30 лет назад. А я ничуть не поменялась", - подписала фото Бацман.

"Алеся, вы в детстве такая милая. Понятно, в кого ваши дочки такие", "Даже взгляд тот же", "Хорошенькая! Правда, что не поменялась", - пишут фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич