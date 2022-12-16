Пока в Украине идет война, Седокова показывает красивую жизнь и не стесняется демонстрировать себя едва ли не полностью обнаженной.

Певица Анна Седокова, которая родилась в Киеве, уже почти 10 месяцев цинично молчит о войне на территории своей родной страны. Вероятно, такая позиция связана с тем, что долгие годы она жила и работала на территории России. Сейчас Седокова спокойно живет в США и делает вид, что ничего не происходит.

Также эпатажная артистка путешествует по миру, показывая поклонникам роскошь и свой достаток. Не стесняется звезда и демонстрировать себя полуобнаженной.

Так, например, сейчас она посетила Париж. Для прогулки по улочкам французской столицы Седокова выбрала довольно странный аутфит: черный миниатюрный купальник и леопардовую длинную дубленку.

Видео дня

Видео, записанное на фоне Эйфелевой башни, молчунья опубликовала в своем блоге. Многие поклонники удивлены ее стройности, а также тому, с какой уверенностью она демонстрирует такие откровения на пятом десятке - 16 декабря 2022 года Анне исполнилось 40 лет.

Что Анна Седокова говорит о войне в Украине

Свою позицию она умалчивает. Многие поклонники предполагают, что она поддерживает "спецоперацию" (так в Росии называют войну, - ред), за что критикуют ее в социальных сетях. Но на хейт Седокова не реагирует, продолжая транслировать идеальную жизнь.

В январе 2022 года вместе с семьей она покинула Россию. Оказалось, Анна решила переехать в США. Не исключено, что такое решение было принято на фоне тогдашних слухов о войне.

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