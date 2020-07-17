53-летняя Сальма Хайек покорила сеть снимком без макияжа

Хайек позировала в абсолютно естественной обстановке, без макияжа и с распущенными волосами.

Мексиканская актриса Сальма Хайек давно перешагнула 50-летний рубеж, но выглядит максимум на 40.

Женщина опубликовала снимок без макияжа и удивила фанатов своей молодостью. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также"Испытываю к ней чувство любви": Киркоров откровенно рассказал об отношениях с Пугачевой

На размещенном кадре она сидит на летней веранде в белом свитшоте. Хайек позировала в абсолютно естественной обстановке, без макияжа и с распущенными волосами. На руках актриса держит черного кролика.

Фанаты восхитились внешним видом Хайек. Ее публикация набрала 220 тысяч лайков.

«Естественность - это то, за что мы вас так любим, Сальма», «Какая прекрасная улыбка!», «Как тебе удается оставаться 30-летней?», «Ты потрясающая!», «Естественная красота», - прокомментировали фанаты актрисы.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram