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53-летняя Сальма Хайек покорила сеть снимком без макияжа

11:20, 17 июля 2020
Звезды
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Хайек удивила фанатов своей молодостью / Instagram Сальма Хайек

Женщина опубликовала снимок без макияжа и удивила фанатов своей молодостью. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

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На размещенном кадре она сидит на летней веранде в белом свитшоте. Хайек позировала в абсолютно естественной обстановке, без макияжа и с распущенными волосами. На руках актриса держит черного кролика.

Фанаты восхитились внешним видом Хайек. Ее публикация набрала 220 тысяч лайков.

«Естественность - это то, за что мы вас так любим, Сальма», «Какая прекрасная улыбка!», «Как тебе удается оставаться 30-летней?», «Ты потрясающая!», «Естественная красота», - прокомментировали фанаты актрисы.

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Теги: #актриса