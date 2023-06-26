Одиозная певица продолжает делать все, чтобы ее обсуждали.

Светлану Лободу активно обсуждают уже второй день. После концерта в Харькове, на который пришла 16-летняя выпускница школы с одиночным пикетом против артистки, исполнительница отправилась в Днепр.

В своем блоге она показала, как приветствовали ее слушатели. Так, Светлане аплодировала толпа, а она записывала на телефон то, как здоровается с поклонниками.

В кадр попал момент, как певица попала пальцами в лицо одной из женщин, стоявших в толпе. По выражению лица женщины было видно, что ей это совсем не понравилось.

Скандал со Светланой Лободой

Артистка, которая продолжала выступать в РФ после оккупации части Донецкой и Луганской областей, а также аннексии Крыма, сейчас пытается вернуть доверие украинских слушателей. Однако ей рады не везде.

Часто ее концерты срывают или отменяют из-за недовольства общественности. Публика убеждена, что звезда, которая столько лет молчала об убийствах мирных людей на Донбассе, и платила налоги со своих концертов в бюджет России, не должна сейчас выступать перед украинцами.

Также УНИАН писал, общественность гневно отреагировала на позорный поступок Лободы.

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