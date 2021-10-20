Лора Созаева часто вспоминает сына.

Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика - Лора Созаева - опубликовала в Instagram видео, на котором ее умерший сын Павел играет на гитаре и поет песню "Не жди меня, мама".

"21 год я обнимала и говорила "люблю" своему сыну. Теперь я в пустоте. Мне очень тяжело! Я так благодарна всем, кто мне пишет и поддерживает , сочувствует и обнимает на расстоянии. Благодарна за то, что делитесь своими историями и переживаниями", - написала Лора.

Также она добавила, что они с сыном были очень близкими людьми. Они могли общаться абсолютно на разные темы и у них были очень доверительные отношения. Созаева вспомнила, как однажды ее сын сказал, что она неправильно его воспитала, так как он вырос очень добрым.

Отметим, Павел Павлик умер от рака в 2020 году. Парень два года боролся с болезнью, но так и не смог ее победить.

Читайте такжеВокруг известного стриптизера Тарзана разразился новый секс-скандал (видео)Напомним, ранее между Лорой Созаевой и новой женой Виктора Павлика, Екатериной Репяховой, возник конфликт. Лора обвинила экс-супруга и его жену в том, что они выгоняют ее из "кредитной" квартиры.

Позже Репяхова ответила на обвинения Созаевой. По ее словам, никто не выгоняет экс-супругу певца из квартиры, ей предложили выгодный договор, но она отказывается жить за свои деньги.

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Автор: Диана Могилевич