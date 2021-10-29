В нашем списке 5 известных пар.

Успешным, богатым и знаменитым людям сложно найти себе хорошего друга. Материальный достаток и популярность - причины зависти у окружающих, поэтому обрести того, кто будет искренне рад за тебя - дар, которым обладает не каждый.

Сегодня мы расскажем, кому из голливудских селебрити удалось познать теплое чувство любви и дружбы.

Напоминаем, что скоро Украина будет отмечать Хэллоуин 2021, а мы знаем, как сделать себе макияж на Хэллоуин, подсмотрев идею у звезд шоу-бизнеса.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Актрисы познакомились в 1994 году на съемках сериала "Друзья".

С тех пор Энистон и Кокс остаются лучшими подругами уже много лет. Энистон стала крёстной мамой дочери Кортни Кокс - Коко, и именно к ней обратилась за поддержкой после развода с Брэдом Питтом.

Брэд Питт и Джордж Клуни

Голливудские красавчики познакомились на съемках фильма "Одиннадцать друзей Оушена".

Много лет актеры общались между собой, но в 2020-м году рассорились. По слухам, произошло это из-за супруги Джорджа Клуни - ей очень не нравилась Джоли. Из-за этого Клуни не пригласил звездную пару на брачную церемонию. Возможно, сейчас взаимоотношения актеров наладятся, так как Питт и Джоли развелись.

Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон

Большинству зрителей актеры запомнились, как исполнители главных ролей в сериале "Настоящий детектив".

На самом деле, голливудские знаменитости были знакомы давно и неоднократно снимались вместе. На их счету четыре картины: "Добро пожаловать в Голливуд". "Эд из телевизора", "Серфер" и "Настоящий детектив". Кроме работы, МакКонахи и Харрельсона объединяет крепкая мужская дружба.

Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис

Актеры, имена которых первыми всплывают в памяти, когда речь идет об американских боевиках.

Звездная троица дружит более 30 лет, но на съемках фильма "Неудержимые" Сталлоне и Уиллис умудрились поссориться. "Рокки" назвал "крепкого орешка" ленивым, правда, потом извинился. Насколько известно сейчас, голливудские селебрити довольно часто общаются вне съемочных площадок.

Джонни Депп и Тим Бертон

Потрясающий голливудский актер и талантливый режиссер дружат очень много лет.

В сети ходит шутка о том, что Тим Бертон всегда снимает в своих фильмах жену и лучшего друга - актрису Хелену Бонем Картер и Джонни Деппа. С женой Бертон развелся, а вот друга не бросил - поддерживал во время судебных тяжб с Эмбер Херд и сказал, что обязательно напишет для него роль в своей следующей картине.

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Автор: Кристина Кащавцева