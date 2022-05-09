Часто женщины стремятся быть похожими на своих кумиров. И не только харизмой и поведением, но и внешностью. Так, в мировом шоу-бизнесе есть несколько красоток, которые обладают идеальными чертами лица.
Белла Хадид
Одна из самых красивых женщин мира, модель Белла Хадид обладает овальным лицом. Бьюти-эксперты уверены, что это идеальная форма. Можно заметить, что у нее одна бровь выше другой. При этом это может быть следствием мимики.
Эмили Ратаковски
Многие поклонники уверены, что Эмили прибегала к пластическим операциям и к услугам косметологов, чтобы добиться идеального лица. Но сама модель постоянно опровергает эти слухи, утверждая, что она за естественную красоту.
Ариана Гранде
Молодая певица Ариана Гранде обладает цветом кожи "молочный шоколад", а овальная форма лица и большие глаза делают ее еще более яркой. А благодаря высокому хвосту певица полностью открывает свое лицо, делая его более привлекательным.
Ким Кардашьян
Этой красоткой восхищаются миллионы женщин. Она обладает яркой внешностью - длинные волосы, пухлые губы и кошачий взгляд. Это то, что делает ее внешность незабываемой.
Анджелина Джоли
Голливудская актриса Анджелина Джоли признана самой красивой женщиной мира. Хирурги неоднократно отмечали, что ее лицо максимально приближено к "золотому сечению".