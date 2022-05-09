Их лица максимально приближены к "золотому сечению".

Часто женщины стремятся быть похожими на своих кумиров. И не только харизмой и поведением, но и внешностью. Так, в мировом шоу-бизнесе есть несколько красоток, которые обладают идеальными чертами лица.

Белла Хадид

Одна из самых красивых женщин мира, модель Белла Хадид обладает овальным лицом. Бьюти-эксперты уверены, что это идеальная форма. Можно заметить, что у нее одна бровь выше другой. При этом это может быть следствием мимики.

Эмили Ратаковски

Многие поклонники уверены, что Эмили прибегала к пластическим операциям и к услугам косметологов, чтобы добиться идеального лица. Но сама модель постоянно опровергает эти слухи, утверждая, что она за естественную красоту.

Ариана Гранде

Молодая певица Ариана Гранде обладает цветом кожи "молочный шоколад", а овальная форма лица и большие глаза делают ее еще более яркой. А благодаря высокому хвосту певица полностью открывает свое лицо, делая его более привлекательным.

Ким Кардашьян

Этой красоткой восхищаются миллионы женщин. Она обладает яркой внешностью - длинные волосы, пухлые губы и кошачий взгляд. Это то, что делает ее внешность незабываемой.

Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли признана самой красивой женщиной мира. Хирурги неоднократно отмечали, что ее лицо максимально приближено к "золотому сечению".

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