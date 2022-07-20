Кайли Миноуг, Донателла Версаче / коллаж из фото

Многие женщины в погоне за мнимыми стандартами красоты и ради избавления от комплексов идут на серьезные жертвы. Они прибегают к услугам пластических хирургов, но по итогу не всегда ожидание соответствует действительности. 

Кого из знаменитых женщин изуродовала пластика - читайте на УНИАН.

Донателла Версаче

Именитый дизайнер Донателла Версаче, по идеи, должна выглядеть безупречно. Но все не так радужно, как хотелось бы. Женщина неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов, но те вместо того, чтобы избавить ее от комплексов, кажется, добавили ей новых.

Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace

Ким Бесинджер

Актриса Ким Бесинджер в молодости была достаточно привлекательной девушкой. Но однажды она решилась улучшить свою внешность и легла под нож хирурга. Позже она появилась на премьере фильма "11 часов" в Калифорнии практически с "новым" лицом - настолько сильно изменила ее внешность пластическая операция.

Скриншот Instagram

Рене Зеллвегер

Актриса Рене Зеллвегер сделала неудачную блефаропластику. Медики считают, что актрисе вкололи слишком много ботокса, что привело к изменению линии бровей. В результате ее лицо стало совсем другим. На некоторых снимках ее даже сложно было узнать.

Рене Зеллвегер / instagram.com/renee__zellweger

Кайли Миноуг

Певица Кайли Миноуг сделала пластическую операцию, после которой ее лицо стало ассиметричным. Правая бровь слишком поднята, а само лицо приобрело искусственное очертание.

Кайли Миноуг / instagram.com/kylieminogue

Микаэла Романини

Светская львица Микаэла Романини изначально корректировала мелкие недостатки в своей внешности, но позже и вовсе "перекроила" свое лицо. Стоит отметить, что именно благодаря пластике она стала известной.

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