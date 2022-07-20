Если вы думаете, что пластика избавит вас от комплексов, то это не всегда так.

Многие женщины в погоне за мнимыми стандартами красоты и ради избавления от комплексов идут на серьезные жертвы. Они прибегают к услугам пластических хирургов, но по итогу не всегда ожидание соответствует действительности.

Кого из знаменитых женщин изуродовала пластика - читайте на УНИАН.

Донателла Версаче

Именитый дизайнер Донателла Версаче, по идеи, должна выглядеть безупречно. Но все не так радужно, как хотелось бы. Женщина неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов, но те вместо того, чтобы избавить ее от комплексов, кажется, добавили ей новых.

Ким Бесинджер

Актриса Ким Бесинджер в молодости была достаточно привлекательной девушкой. Но однажды она решилась улучшить свою внешность и легла под нож хирурга. Позже она появилась на премьере фильма "11 часов" в Калифорнии практически с "новым" лицом - настолько сильно изменила ее внешность пластическая операция.

Рене Зеллвегер

Актриса Рене Зеллвегер сделала неудачную блефаропластику. Медики считают, что актрисе вкололи слишком много ботокса, что привело к изменению линии бровей. В результате ее лицо стало совсем другим. На некоторых снимках ее даже сложно было узнать.

Кайли Миноуг

Певица Кайли Миноуг сделала пластическую операцию, после которой ее лицо стало ассиметричным. Правая бровь слишком поднята, а само лицо приобрело искусственное очертание.

Микаэла Романини

Светская львица Микаэла Романини изначально корректировала мелкие недостатки в своей внешности, но позже и вовсе "перекроила" свое лицо. Стоит отметить, что именно благодаря пластике она стала известной.

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