Певица Надя Дорофеева стала лучшим артистом этого года по версии Culture Awards 2023. Она является лучшим примером перехода от русскоязычной эры в украиноязычную, еще и в условиях войны.
На странице премии в Instagram сообщается, что Додо выбрала разумную стратегию - писать новые треки на украинском.
Некоторые свои песни она перевела с русского, но все новые звучат только на родном языке певицы. Настоящий бум произошел в начале 2023 года, когда Додо вместе с супругом Михаилом Кацуриным выпустила хит "Щоб не було".
Следующий хит "Вотсап" также попал в топ-чарты. Безоговорочным хитом этого лета стала песня "Кохаю, але не зовсім". Треки "На самоті" и "Хай пишуть" тоже показали высокие результаты.
Несмотря на то, что это относительно новые песни, на концерте Додо в Киеве поклонники пели эти треки вместе с ней.
"Кроме этого, Дорофеева откатала один из крупнейших туров по Украине в 2023, а также выступила в Европе и Северной Америке. Надя Дорофеева - главный взгляд современности на украинской сцене, и это действительно не так просто артистам "старой эры" пробиться в чарты стриминговых платформ, но именно в сотрудничестве с прогрессивными авторами, продюсерами и режиссерами исполнительница смогла не только сохранить свои способности и узнаваемость, но и умножить их", - говорится на странице премии.
Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, как отпраздновала Рождество со свекровью.