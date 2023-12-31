Ее песни возглавляли топ-чарты.

Певица Надя Дорофеева стала лучшим артистом этого года по версии Culture Awards 2023. Она является лучшим примером перехода от русскоязычной эры в украиноязычную, еще и в условиях войны.

На странице премии в Instagram сообщается, что Додо выбрала разумную стратегию - писать новые треки на украинском.

Некоторые свои песни она перевела с русского, но все новые звучат только на родном языке певицы. Настоящий бум произошел в начале 2023 года, когда Додо вместе с супругом Михаилом Кацуриным выпустила хит "Щоб не було".

Следующий хит "Вотсап" также попал в топ-чарты. Безоговорочным хитом этого лета стала песня "Кохаю, але не зовсім". Треки "На самоті" и "Хай пишуть" тоже показали высокие результаты.

Несмотря на то, что это относительно новые песни, на концерте Додо в Киеве поклонники пели эти треки вместе с ней.

"Кроме этого, Дорофеева откатала один из крупнейших туров по Украине в 2023, а также выступила в Европе и Северной Америке. Надя Дорофеева - главный взгляд современности на украинской сцене, и это действительно не так просто артистам "старой эры" пробиться в чарты стриминговых платформ, но именно в сотрудничестве с прогрессивными авторами, продюсерами и режиссерами исполнительница смогла не только сохранить свои способности и узнаваемость, но и умножить их", - говорится на странице премии.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, как отпраздновала Рождество со свекровью.

Вас также могут заинтересовать новости: