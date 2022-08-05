Певица заявила, что война - это самая большая беда.

Украинская певица Настя Каменских, которая сегодня выпустила новую украиноязычную песню "Коли мине війна", дала интервью в программе "Сніданок з 1+1".

Рассказывая о войне в Украине и своем отношении к ней, звезда расплакалась. По словам Насти, она родилась и выросла в Киеве, а сейчас ее родную страну бомбят. Она добавила, что до последнего не верила в том, что в 21 веке может быть такая война.

"Сейчас мне очень тяжело, как и каждому из нас. Но я стараюсь держаться. Я пытаюсь мотивировать людей, чтобы мы были едины и сильны, чтобы наконец пришли к победе. Я творю, пишу, чтобы люди знали, что мы украинцы и можем все", - сказала Каменских со слезами на глазах.

Она добавила, что сразу после окончания войны будет праздновать победу Украины. Она обязательно обнимет своих близких и не только.

"У меня есть самая большая мечта - выйти на Майдан Незалежности и спеть со всеми артистами. Плакать, обниматься, целовать друг друга. Я очень верю в то, что наша победа скоро настанет", - добавила звезда.

Напомним, ранее Настя Каменских новой песней Back Home заставила плакать всех переселенцев.

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