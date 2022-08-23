Поклонники засыпали Арестовича комплиментами.

Любимчик миллионов женщин, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович показал свое детское фото и даже посмеялся над собой.

На черно-белом снимке Арестович предстал в белой футболке с интересным принтом. Выражение лица у Арестовича уже тогда было достаточно хитрым.

"Единственный раз, когда фотографу удалось поймать истинную суть этой твари. Остальное время он успешно притворяется Люсей", - подписал фото Арестович, намекнув на роль Люси, из-за которой над часто смеются.

Поклонники уже успели отреагировать на детское фото Арестовича.

"А кажется, что детство было всего 2-3 недели назад", "Хорошенький такой мальчик", "Такой маленький, а уже хитрый", "Уже тогда Леша понял, кто такие россияне", "Мальчик, который пришел изменить мир", "Ох, этот взгляд", "Какой дерзкий", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Алексей Арестович в интервью ЖВЛ рассказал, как познакомился со своей нынешней женой Анастасией, общается ли с бывшими женами и как воспитывает своих детей.

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