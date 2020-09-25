Модель опубликовала пикантный снимок.

Супермодель Наоми Кэмпбелл выложила в Инстаграм архивный снимок, на котором запечатлена в черном нижнем белье и с полотенцем на голове. Снимок был сделан в гримерке модели.

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В подписи к черно-белому кадру Кэмпбелл процитировала знаменитого фотографа Стивена Мейзела, который получил популярность благодаря работе в американском и итальянском Vogue, передает ТСН.

"Настроение: я проснулся сегодня утром пустой, ничего не зная. Размышляя обо всех этих прошедших десятилетиях, задаваясь вопросом, продвинулись ли мы вперед в обществе или в жизни? Что ж, мы собираемся восстать, как никогда раньше, потому что карма всегда возвращается. Я собираюсь оставаться в сознании и верить, что мы не позволим никому и ничему изменить то, как мы себя чувствуем, и мы будем позитивными в наших действиях. И мир снова будет процветать с равенством. И эта надежда станет реальностью", - написала модель.

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Автор: УНИАН