Мужчину разгневали подписчики.

На днях турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу опубликовал фото и видео с новой возлюбленной Анастасией. Пока влюбленные гуляли по Стамбулу, ходили на шопинг и просто наслаждались временем вместе, хейтеры, вероятно, писали ему свои комментарии. Мужчина не стал молчать и ответил на упреки, что именно Анастасия стала причиной развода со второй женой. На своей странице он решил расставить все точки над "і".

"Я всегда предпочитаю не говорить о своей личной жизни. Но я вижу, что это все равно происходит из-за странных людей, которые просто живут в экранах телефонов в соцсетях и ничего не знают о реальной жизни", - написал мужчина.

Далее он попросил остановить критику и оставить их в покое.

Видео дня

"Я хочу, чтобы все прекратили беспокоить меня и Анастасию, пожалуйста. Она не участвовала в моем разводе с бывшей женой", - отметил Мурат.

Затем мужчина написал, что с новой пассией он познакомился после расторжения брака. Поэтому, по его словам, все предположения критиков ложны.

"Пожалуйста, уважайте людей и их выбор. Я желаю всем мира и просто счастья. Спасибо и, пожалуйста, перестаньте нас беспокоить", - добавил бизнесмен.

Напомним, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу совсем недавно развелся со своей второй женой Лилией Реус. Женщина на днях написала в соцсети об этом разрыве так: "В жизни бывает все". Больше комментировать и рассказывать подробности она не стала. Сам Мурат намекал, что причиной развода стал серьезный конфликт.

Кстати, первой женой Мурата была певица-предательница Ани Лорак. У них есть общая 12-летняя дочь София.

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