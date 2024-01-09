Девушка не была многословной.

Вторая супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - Лилия Реус - высказалась об отношениях с экс-супругом. На своей странице в Instagram она пообщалась с поклонниками и ответила на их комментарии.

Так, одна из подписчиц выразила сожаление, что Мурат и Лилия расстались. Однако сама Реус не стала лить слезы, она лишь лаконично написала: "В жизни бывает все".

Подробности развода Лилия не озвучила, как и Мурат Налчаджиоглу. Эту информацию они пока держат в тайне.

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Развод Мурата Налчаджиоглу и Лилии Реус

Недавно появились слухи о разводе пары. Они удалили из соцсетей любые свидетельства об их браке, а также перестали появляться на страничках друг друга. Вскоре Мурат попросил поклонников уважать его личную жизнь и не вмешиваться в нее. При этом он намекнул, что у них с Лилией возник серьезный конфликт.

После этого бизнесмен начал появляться в компании разных женщин. А недавно он и вовсе показал публике свою новую избранницу, модель по имени Анастасия. Пара вместе отдыхала в Дубае, а сейчас улетела в Турцию, на родину Мурата.

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