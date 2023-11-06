Артист Кривошапко пока так и не построил долговременных крепких отношений.

Украинский певец Александр Кривошапко имеет очень насыщенную личную жизнь. Артист был дважды женат, однако оба брака не имели счастливого конца. После развода Александр долго не оставался одиноким и быстро находил себе новых девушек.

УНИАН предлагает узнать больше о перипетиях личной жизни Александра Кривошапко.

Брак с Татьяной Денисовой и постоянными ссорами

Первой официальной женой Александра Кривошапка стала танцовщица Татьяна Денисова, которая поддерживает войну в Украине и живет в России. Пара поженилась в 2011 году и даже планировала вступить в брак перед Богом.

Видео дня

Татьяна старше Александра почти на двенадцать лет. Поэтому их брак не всем понравился. Более того, даже родные и друзья отговаривали влюбленных узаконивать отношения.

Однако они все же заключили брак, который был очень бурным. Влюбленные постоянно ссорились и мирились. В 2012 году семья распалась. Александр рассказывал, что на решение расстаться повлияло немало факторов. Постоянная ревность и недоразумения не давали им развиваться.

"Бывало, что мы начинали ссориться за час до моего выезда. В восемь поезд, а в семь у нас только заканчивается драка. Я ее не бью, а она меня била, царапала", - вспоминал Кривошапко в интервью Viva!

Денисова также подтверждала, что в их отношениях часто доходило до драк.

"У нас даже доходит до царапин до крови, синяков. И чем дальше, тем наши взаимные увечья становятся серьезнее. И это пугает", - рассказывала танцовщица.

В 2012 году скандальные супруги окончательно развелись. Кривошапко говорил, что причиной этого стала "патологическая ревность" Денисовой. А вот у танцовщицы была другая версия.

"Он хотел, чтобы я полностью принадлежала ему. Я не привыкла в чем-то себе отказывать, я всегда обеспечивала себя сама и ни у кого ничего не просила. Если раньше я ездила с Сашей на все концерты, то в какой-то момент все это резко прекратилось, он остался без меня. Мы разъезжались в разные стороны, эта бесконечная ревность, ночные звонки друг другу, недоверие...", - говорила танцовщица.

Отношения с Мариной Кински, которая родила ему дочь

Новой избранницей певца стала модель и актриса Марина Кински, которая родом из Запорожья. Эти отношения Кривошапко держал в тайне. Пара познакомилась во время съемок фильма, где внезапно разгорелся роман.

В августе 2017 года у Александра и Марины родилась дочь, которую пара назвала Алисой. Однако вскоре пара рассталась по неизвестной причине.

Известно, что с дочкой певец постоянно видится и общается. Исполнитель обожает дочь и называет ее "смыслом своей жизни".

Брак на один год с косметологиней Марией

В сентябре 2022 года Александр женился на косметологине Марии. До свадьбы пара встречалась более полутора лет. Перед началом полномасштабной войны пара разбежалась. По словам Кривошапка, они постоянно ссорились. Однако война сблизила влюбленных, они сошлись снова и даже поженились.

"Мы немного были невнимательны друг к другу и много ссорились. Но когда началась война, и когда я увидел, как на самом деле она относится к моей семье, которая попала в очень сложную ситуацию, как она хочет помочь, как она стала для меня надежным тылом, и я решил не откладывать эту идею, и сделать это сразу – жениться", - рассказывал ранее Кривошапко.

В октябре этого года стало известно, что пара снова разбежалась. Почему это случилось – неизвестно.

С кем Александр Кривошапко встречается сейчас

Недавно артист опубликовал фото с новой избранницей Кристиной, что и дало понять, что со второй женой певец уже не вместе.

Сейчас исполнитель вместе с Кристиной находится за пределами Украины. Об их отношениях почти ничего не известно, ведь Кривошапко никак не комментирует ситуацию.

Добавим, что недавно Кривошапко "засветился" на романтических фото с новой возлюбленной.

Вас также могут заинтересовать новости: