Надя Дорофеева показала, как принимает солнечные ванны

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографию, где лежит на шезлонге.

Читайте такжеНадя Дорофеева беременна: правда или слухи о звезде

Девушка предстала в купальнике и соломенной шляпе. Ярким акцентом стала разноцветная веревка, которая обматывала шляпу. Также Дорофеева расставила акценты в виде нескольких разных сережек, которые украшают ее ухо.

Стоит отметить, что фото получилось очень ярким, так как Надя купалась в солнечных лучах. Фанатам очень понравилось фото и они отметили, что певица, как всегда, очень красивая.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева станцевала тверк прямо перед камерой.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram