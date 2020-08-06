Надя Дорофеева показала, как принимает солнечные ванны
14:17, 06 августа 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографию, где лежит на шезлонге.
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Девушка предстала в купальнике и соломенной шляпе. Ярким акцентом стала разноцветная веревка, которая обматывала шляпу. Также Дорофеева расставила акценты в виде нескольких разных сережек, которые украшают ее ухо.
Стоит отметить, что фото получилось очень ярким, так как Надя купалась в солнечных лучах. Фанатам очень понравилось фото и они отметили, что певица, как всегда, очень красивая.
Певица показала фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева станцевала тверк прямо перед камерой.
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