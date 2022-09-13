Не стало Александра Шаповала. О трагедии сообщила балерина Екатерина Кухар.

В бою за Украину погиб заслуженный артист Александр Шаповал. Подробностями трагедии поделилась балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар.

"Сердце отказывается в это верить… Сегодня враг унес жизни Шаповала Александра Николаевича - заслуженного артиста Украины, педагога дуэтного танца KSBC. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… Потому что он - один из немногих, кто жил сценой… А теперь его танец стал вечным… Больно… Трудно… Вечная и светлая память, Саш… Навсегда в сердце, памяти, душе", - написала в своем Instagram-блоге Екатерина.

Известно, что солист Национальной оперы Украины получил ранение, несовместимое с жизнью, около населенного пункта Майорск в Донецкой области. Случилось это 12 сентября.

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На фронте Александр Шаповал был гранатометчиком. Воевать за свою страну пошел добровольцем.

Свои слова соболезнования в комментариях высказали Виктория Булитко, Даша Астафьева, Илона Гвоздева, Екатерина Бужинская, Алина Доротюк и другие.

Напомним, Коля Серга рассказал, как несколько раз едва не погиб под обстрелами.

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