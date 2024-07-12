Анастасия уже не впервые резко высказывается в сети о возлюбленном.

Любимая девушка турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу - Анастасия - после недавних фото с положительным тестом на беременность, снова намекнула на расставание с ним.

Так в своем Instagram она удалила все совместные фото. В частности, у Мурата на странице тоже нет фотографий с избранницей.

Позже Анастасия опубликовала новое видео. В ролике рассказывают о признаках самовлюбленного мужчины. Девушка решила прокомментировать слова эксперта и резко высказалась.

Видео дня

"Сс*ть в уши. Причем во всех сферах... У некоторых людей это единственное, что они могут", - написала модель и добавила смайлик "поднятые пальцы", который часто использует Мурат.

Больше Анастасия ничего не добавила. Мурат тоже никак не отреагировал на комментарий девушки.

Что известно об отношениях Мурата и Анастасии

Пара встречалась шесть месяцев. Их роман развивался очень стремительно. Влюбленные много путешествовали вместе, а Мурат даже успел сделать девушке предложение в начале года. Сама Анастасия признавалась, что Мурат также обеспечивает ее сына от предыдущих отношений.

В начале лета она намекнула на завершение их отношений и удалила все совместные фото. Однако потом Анастасия показала обручальное кольцо, чем дала понять, что вышла замуж за Налкакиоглу. Затем в сети модель опубликовала фото с тестом на беременность, на что турецкий бизнесмен резко отреагировал.

Напомним, ранее девушка Мурата Налкакиоглу ответила, какие у нее отношения с его дочерью Софией от отношений с Ани Лорак.

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