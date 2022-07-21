Пользователи сети пришли в восторг от слов президента.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал пост в Instagram, посвященный супруге Елене Зеленской.

20 июля она выступила в Конгрессе США, где рассказала о войне в Украине. Ее речь настолько поразила Зеленского, что он решил посвятить первой леди отдельный пост в своих соцсетях.

"Первая леди. Наша. Моя. Впервые в Конгрессе США. Впервые о войне. Про то, что прежде всего нужно Украине. От имени всего украинского народа. От нас всех. И, конечно, мы победим", - написал Зеленский.

Пользователи сети не смогли сдержать эмоций и высказали свое мнение по поводу этого поста.

"Лучшие", "Пример для миллионов", "Наша гордость", "Тот случай, когда президент и первая леди оказались настоящими героями своей страны", "Да хранит Бог вашу семью! Спасибо за все, что вы делаете", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Елена Зеленская и Джилл Байден вышли в свет в сине-желтых образах.

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