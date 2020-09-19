Актриса выложила новый снимок \ instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Беллуччи опубликовала в Instagram новый снимок своего роскошного образа. Актриса предстала в элегантном черном жакете с черно-белыми воротником, из-под которого выглядывал черный бюстгальтер.
Читайте такжеBellissimo: Моника Беллуччи сразила новым роскошным образом (фото)На шею актриса надела колье с изумрудами и бриллиантами от бренда Cartier. Аутфит Беллуччи дополнила стильная укладка и макияж с акцентом на глазах.
"Всем хороших выходных", - пожелала актриса своим подписчикам.
Моника Беллуччи предстала в элегантоном луке / instagram.com/monicabellucciofficiel
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