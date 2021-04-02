Популярный украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор и актер Monatik (Дмитрий Монатик), который 1 апреля отметил свое 35-летие, впервые показал лица сыновей – Даниила и Платона.
Вместе с детьми и женой Ириной он появился на обложке апрельского номера журнала L’Officiel Украина.
Читайте такжеСМИ показали шикарный особняк Димы Монатика
"Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение - это ведь они. Дети - моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что публичен абсолютно каждый, кто однажды зарегистрировался в социальных сетях, что Интернет помнит все - твое каждое слово и действие. Что многим можно не нравиться и наоборот, но важно четко ощущать разницу аккаунта и личности, человека и пользователя, комментария написанного и высказанного вслух, интернета и реальной жизни. С огромной гордостью и благодарностью к изданию, которые запечатлели столь знаковое для нашей семьи событие. Для нас огромная радость и честь быть на обложке", – написал артист по этому поводу у себя в Instagram.
Дмитрий очень тщательно скрывает от публики личную жизнь и раньше всегда прятал лица своих сыновей. Даже на его странице в соцсети Instagram мальчики сняты так, чтобы любопытные не могли их рассмотреть. Аналогично – и в аккаунте Ирины.
По случаю своего 35-летия Monatik выпустил новое музыкальное видео на свою песню "Ресницы безопасности", в котором собрал лучшие и важные моменты из своей жизни.
В видеоряд он добавил архивные кадры сыновей еще в младенческом возрасте.
Напомним, 12 января он одновременно с женой поделились в соцсети трогательными снимками младшего сына Платона, поздравив его с четырехлетием.
А 7 октября прошлого года Ирина опубликовала снимок, на котором держит на руках новорожденного первенца, а рядом с ней муж со слезами счастья. Пост был посвящен первому юбилею мальчика, которому исполнилось пять лет.
Отечественные СМИ неоднократно отмечали то, насколько трепетно Монатик относиться к своей семье. В постах, посвященных жене и сыновьям, он не скрывает любви к ним, и каждая его запись преисполнена нежности и гордости за своих близких.
Вас так же могут заинтересовать новости
- MONATIK и Лайма Вайкуле произвели фурор совместным треком (аудио)
- MONATIK, Lida Lee и NiNO выпустили клип на песню "ритмоLOVE"
- Галина Курышко: В стиле фольк можно спеть даже "Вечериночку" Монатика
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram