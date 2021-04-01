1 апреля артист празднует день рождения.

Украинский артист Monatik сегодня отмечает свое 35-летие.

Его путь в шоу-бизнесе был нелегким, но именно все эти падения сделали из него настоящую звезду. Он смог прийти к своей цели, несмотря ни на что.

Читайте такжеМеган Маркл хочет рожать второго ребенка дома

В 2010 году он проходил кастинги в проектах "Танцуют все" и "Х-фактор". Но тогда ему отказали. Рэпер Серега, который был судьей музыкального проекта и вовсе засомневался, что когда-то Monatik сможет "взорвать" большую сцену и собрать стадион.

Но это не остановило талантливого артиста. Несмотря на то, что у него нет музыкального образования, Дмитрий продолжал идти к своей цели. Он начал писать песни для популярных исполнителей, среди которых Светлана Лобода, Анна Седокова, Ева Бушмина, Алина Гросу, Дима Билан, Серёга.

В один миг Monatik стал настолько популярным, что его пригласили стать тренер шоу "Голос. Дети". А уже в 2017 году он стал судьей танцевального проекта "Танці з зірками". Более того, в этом же году он открывал песенный конкурс "Евровидение" с песней Spinning.

В апреле 2019 года Monatik выпустил самый масштабный клип в своей карьере на данный момент. Ролик снят на песню "Love it ритм" - заглавный сингл стадионного шоу. Режиссер видео и вся команда, участвовавшая в съемках, вдохновлялись голливудскими экранизациями 50-х годов.

Что касается личной жизни, то и здесь артиста судьба не подвела. Он счастливо женат на супруге Ирине. У пары есть двое сыновей - Платон и Даниил.

ритмоLOVE

Кобра

Каждый раз

Сильно

Кружит

LOVE IT ритм

УВЛИУВТ

Глубоко

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич