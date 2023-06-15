Девушка поделилась откровенным фото.

22-летняя супруга украинского шоумена Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - поделилась с поклонниками утренним фото, на котором позировала в ванной комнате.

В кадре девушка позирует перед зеркалом в белом банном халате, которым прикрыла нижнюю часть своего тела. А вот обнаженную грудь она едва прикрыла руками, чем взбудоражила сознание поклонников.

"Утро доброе", - подписала фото Полтавская.

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Известно, что сейчас Екатерина отдыхает в Греции, однако ее возлюбленный остался в Украине.

Напомним, Екатерина Полтавская встречается с Остапчуком уже девять месяцев. Пара вместе живет. Недавно шоумен и вовсе намекнул на то, что уже женился на своей избраннице.

Для Остапчука это уже третий брак. Впервые он женился на Елене Войченко, с которой воспитывает двоих детей - сына Эвана и дочь Эмилию. Однако пара рассталась со скандалом. Как рассказывал шоумен, экс-супруга даже запрещала ему видеться с детьми. Сейчас женщина с детьми живет в Канаде, куда они переехали после полномасштабного вторжения России в Украину.

Также шоумен был женат на нотариусе Кристине Горняк. Близкие к паре люди говорили, что в их отношениях пошла "трещина" после того, как Остапчук поехал в Канаду навестить детей. Однако ни телеведущий, ни Горняк не назвали причину развода.

Сейчас у Кристины есть молодой человек, да и Остапчук нашел свою любовь.

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