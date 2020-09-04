Энтони Хопкинс не скучает на карантине и развлекается, как может.

Знаменитый актер Энтони Хопкинс насмешил сеть очередным видеороликом.

Актер настолько засиделся на карантине, что начал общаться с собаками, причем неживыми. Не можете понять, как это? Смотрите сами.

Сэр Энтони опубликовал на своей странице в Instagram занимательный ролик, на котором он общается с фигуркой собаки по кличке Спот.

"Привет, Спот, как у тебя дела? Сколько дней ты уже на карантине? Ого! Понятно. Да", - произнес Хопкинс, после чего весьма натурально и правдоподобно начал гавкать.

"Признаюсь, я чокнутый. Ты прав, Спот. Мне лучше поговорить с Нибло", - написал Хопкинс.

Отметим, что это не первая подобная выходка знаменитого актера. Ранее 82-летний Энтони Хопкинс насмешил сеть потешной гримасой.

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Перевод: Екатерина Лиманская