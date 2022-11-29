Модный дом Dior обвинили в скрытой рекламе России. Речь идет об их новой рекламной кампании, связанной с рождественской коллекцией. На кадрах модели позируют в заснеженном березовом лесу, показывая платья и аксессуары из новой коллекции.
В описании березовую рощу назвали тундрой. "Русский след" также увидели в высоких сапогах, сине-белых узорах, кружевах и хороводах.
"В этом ледяном царстве собраны неземные вещи, созданные Марией Грацией Кьюри, которые воплощают в себе чудеса праздничного сезона. Из снега появляется множество безупречных кружевных платьев и аксессуаров из круизной коллекции. Следите за следующими путешествиями по мере продолжения тура", - сказано в публикации модного дома.
Реакция соцсетей
- "Березы растут в Польше, Молдове, Румынии, Украине, Финляндии. Спасибо, Dior, от всех украинцев за все, что вы делаете"
- "Это как ноябрь в России"
- "Какой-то русский стиль"
- "Что-то мне эти березы и сапоги напоминают…"
Реакции самой компании Dior на данные обсуждения еще не было.
Напомним, в магазине Dior российской блогерше отказались продавать товар.