Бренд поделился кадрами рекламной кампании новой рождественской коллекции.

Модный дом Dior обвинили в скрытой рекламе России. Речь идет об их новой рекламной кампании, связанной с рождественской коллекцией. На кадрах модели позируют в заснеженном березовом лесу, показывая платья и аксессуары из новой коллекции.

В описании березовую рощу назвали тундрой. "Русский след" также увидели в высоких сапогах, сине-белых узорах, кружевах и хороводах.

"В этом ледяном царстве собраны неземные вещи, созданные Марией Грацией Кьюри, которые воплощают в себе чудеса праздничного сезона. Из снега появляется множество безупречных кружевных платьев и аксессуаров из круизной коллекции. Следите за следующими путешествиями по мере продолжения тура", - сказано в публикации модного дома.

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Реакция соцсетей

"Березы растут в Польше, Молдове, Румынии, Украине, Финляндии. Спасибо, Dior, от всех украинцев за все, что вы делаете"

"Это как ноябрь в России"

"Какой-то русский стиль"

"Что-то мне эти березы и сапоги напоминают…"

Реакции самой компании Dior на данные обсуждения еще не было.

Напомним, в магазине Dior российской блогерше отказались продавать товар.

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