Девушка пожаловалась, что Алекс требует удивлять его в то время, как сам ничего не делает.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Катя Лозовицкая, которую окрестили самой красивой девушкой на проекте, высказалась по поводу поведения главного героя Алекса Топольского.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что участницы проекта всячески показывают "холостяку" свою заинтересованность - бегают марафоны, шьют игрушки, готовят еду. А сам он не делает никаких шагов, как мужчина-завоеватель.

Больше всего девушку насторожило, когда Алекс в пятом выпуске шоу попросил удивить его:

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"И это после того, как я бегала для него кросс, по своей инициативе пошла на свидание и привела его к себе домой, а еще шила игрушку и готовила. Теперь что? Танцевать живота? Прочесть наизусть стихотворение? Простоять час в планке? Может уже нужно было признаться в чувствах и наброситься на него, чтобы точно не сомневался во мне и в себе? Таким образом я должна была его завоевать и показывать свое отношение?"

Модель добавила, что они только начали с Алексом строить отношения, поэтому такие вбросы выглядят как минимум странно. Катя отметила, что у них было всего два групповых свидания, и за это время Топольский не сделал ничего, чтобы их отношения развивались.

"Аргумент Алекса: "Я уже делал первый шаг у тебя дома". Я понимаю, что подержаться за руки и выбросить ждуна, это капец, какие ухаживания, но камон… У меня представление классической модели семьи, и я считаю, что на начальных этапах мужчина должен делать первые шаги. Именно мужчина должен заинтересовать девушку не улыбками и хитрыми взглядами, а действиями", - уточнила участница шоу.

Кроме того, Лозовицкая добавила, что пришла на проект строить отношения, основанные на искренности и взаимности, а не бороться за мужчину.

Напомним, фаворитка "Холостяка-12" Саша Мудрая отреагировала на скандалы с девушками.

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