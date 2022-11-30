Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Катя Лозовицкая, которую окрестили самой красивой девушкой на проекте, высказалась по поводу поведения главного героя Алекса Топольского.
На своей странице в Instagram девушка рассказала, что участницы проекта всячески показывают "холостяку" свою заинтересованность - бегают марафоны, шьют игрушки, готовят еду. А сам он не делает никаких шагов, как мужчина-завоеватель.
Больше всего девушку насторожило, когда Алекс в пятом выпуске шоу попросил удивить его:
"И это после того, как я бегала для него кросс, по своей инициативе пошла на свидание и привела его к себе домой, а еще шила игрушку и готовила. Теперь что? Танцевать живота? Прочесть наизусть стихотворение? Простоять час в планке? Может уже нужно было признаться в чувствах и наброситься на него, чтобы точно не сомневался во мне и в себе? Таким образом я должна была его завоевать и показывать свое отношение?"
Модель добавила, что они только начали с Алексом строить отношения, поэтому такие вбросы выглядят как минимум странно. Катя отметила, что у них было всего два групповых свидания, и за это время Топольский не сделал ничего, чтобы их отношения развивались.
"Аргумент Алекса: "Я уже делал первый шаг у тебя дома". Я понимаю, что подержаться за руки и выбросить ждуна, это капец, какие ухаживания, но камон… У меня представление классической модели семьи, и я считаю, что на начальных этапах мужчина должен делать первые шаги. Именно мужчина должен заинтересовать девушку не улыбками и хитрыми взглядами, а действиями", - уточнила участница шоу.
Кроме того, Лозовицкая добавила, что пришла на проект строить отношения, основанные на искренности и взаимности, а не бороться за мужчину.
Напомним, фаворитка "Холостяка-12" Саша Мудрая отреагировала на скандалы с девушками.