Саша Мудрая ответила все упреки других участниц проекта.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Саша Мудрая, которой пророчат победу, попадала не в один скандал на проекте. Она часто становится "грушей для битья" среди других участниц - ее обвиняют в надменном поведении.

Первый конфликт произошел, когда Саша получила розовую розу и стала хозяйкой дома. Тогда девушка установила диктаторские правила - ей должны были делать массаж, готовить овсянку и прочее. Конечно, участницам шоу это не понравилось и они устроили бунт.

Второй конфликт возник на дебатах, когда Мудрую обвинили в том, что с девочками и с Алексом Топольским она ведет себя по-разному. Мол, в доме она агрессивная, а с главным героем реалити - добрая и пушистая.

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В итоге девушки очень хотели, чтобы Мудрая покинула проект, вероятно, считая ее сильной конкуренткой. Вот только самой Александре в глаза они сказали совсем другое.

Мудрая решила отреагировать на все конфликты на своей странице в Instagram:

"Так уж сложилось, что в женской компании я не позволяю себе проявлять слабость. Не то от излишней ответственности, не то от холодного ума. В присутствии женщины, мне всегда хочется острить и умничать, а вот в присутствии мужчины, это желание просто куда-то испаряется. Я становлюсь слабой и наслаждаюсь тем, что могу себе это позволить".

Она добавила, что может позволить себе быть разной, и темные стороны своего характера любит так же как и светлые.

"Да, сидеть молча на диване и хлопать глазами – это точно не моя история. Наверное, моё главное отличие от остальных заключается в том, что я не боюсь показывать свои темные стороны. Даже больше скажу: я люблю их не менее светлых. Забавно было наблюдать, как девочкам хотелось, чтобы я ушла, а в итоге услышать, что они не считают меня конкуренткой. Что ж…бывает", - отметила Мудрая.

Напомним, Александра в пятом выпуске шоу "Холостяк" получила белую розу, обозначающую, что она может загадать Топольскому любое желание.

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