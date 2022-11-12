Музыкант признался, что узнал об этом не от бывшей жены, а от посторонних людей. Ему интересны подробности, однако с Дорофеевой и Кацуриным он сейчас практически не общается.

Музыкант и стендап-комик Владимир Дантес в интервью ЖВЛ прокомментировал роман своей экс-супруги Нади Дорофеевой и ресторатора Михаила Кацурина. Вова признался, что это все происходило у него за спиной. Он узнал об отношениях Нади и Миши от посторонних людей. Во время упоминания об этом Дантес говорил довольно эмоционально:

"Вообще никакие отношения. Мне нет никакого смысла с ним общаться. Мы не проводим время вместе никогда. Я все жду, когда спросят. Ну, влюбились. Но интересны подробности. Мне самому интересно. Я просто хочу узнать, а как это произошло, а когда. Влюбились. Вау! Супер. Ну-ну…"

Дантес добавил, что он очень не любит, когда от него пытаются что-то скрыть. Здесь, как добавил певец, именно так и получилось:

"Я не люблю лицемерие и скрытность. Когда люди недоговаривают – это неприкольно. Но это моя проблема. Мне неприятно все, что произошло. Вернее, не что произошло, а как. Здесь я хочу подчеркнуть. И что после этого. Но это на их совести. Я жду, когда они расскажут, что и как. Приглашайте Надю и Мишу, пусть все расскажут. Это же интересно".

Роман Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина

В марте 2022 года стало известно, что Дорофеева и Дантес расстались. Причину разрыва после шести лет официального брака музыканты не озвучили, однако уже вскоре поклонники начали догадываться о романе Нади и ее друга Михаила Кацурина. Летом пара официально подтвердила роман. С тех пор Дорофеева регулярно показывает досуг с возлюбленным в своем блоге. Подробностей личной жизни они не раскрывают.

Напомним, Дантес внезапно появился на "Голосі країни-12" и подарил цветы одной из участниц.

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