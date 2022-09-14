Певица не первый раз показывает, что проводит с ними время.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая весной 2022 года сообщила о разрыве отношений со своим мужем Владимиром Дантесом, показала милые кадры, снятые во время времяпрепровождения с новым возлюбленным. Так, несмотря на то, что детей у Дорофеевой нет, с сыном Миши Кацурина она все же поладила.

Певица уже не первый раз демонстрирует в своем блоге фото и видео, подтверждающие то, что она часто бывает вместе с малышами своего бойфренда.

На этот раз она засняла Кацурина, который держит на руках своего сына Ивана. Мальчик сидел на руках у отца и играл с пустышкой.

Видео дня

Отметим, Вова Дантес также публикует у себя в блоге видео и фото, на которых запечатлена Даша Кацурина со своими детьми. Из этого можно сделать вывод, что экс-семья Кацуриных рассталась мирно и неконфликтно разделила время, которое партнеры смогут проводить с детьми.

"Какие красивые люди", - написала Дорофеева на видео в Instagram-stories.

Напомним, недавно Дантес оправдался за жесткую шутку о сексе Дорофеевой и Кацурина. Так, во время одного из своих стендап-выступлений он сказал: "Мне сложно еще заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он тр*хает мою бывшую жену". Из-за данного высказывания его остро раскритиковали.

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